Dalla Matita al 2D Animare il presente orientare al futuro | al via il progetto pilota al Cinema De Seta

Il 31 gennaio alle 10:30, presso il Cinema De Seta a Palermo, si terrà l’evento conclusivo del progetto pilota “Dalla Matita al 2D”. Un’occasione per presentare i risultati di un percorso formativo dedicato all’animazione digitale, che mira a valorizzare il talento e le competenze nel settore audiovisivo, offrendo uno sguardo sul presente e orientando al futuro.

Il 31 gennaio, alle ore 10,30, al Cinema De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, avrà luogo l’evento conclusivo di disseminazione del Progetto Pilota “Dalla Matita al 2D. Animare il Presente, Orientare al Futuro!”, realizzato da una rete di sei istituzioni scolastiche della Sicilia: il liceo scientifico Galilei di Palermo, capofila della Rete di Scopo il liceo scientifico Croce, il liceo artistico Damiani Almeyda Crispi, il liceo artistico Catalano di Palermo, gli istituti di istruzione secondaria superiore Vaccarini di Catania e Manzoni-Juvara di Caltanissetta. L’iniziativa progettuale, sostenuta dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nasce dalla necessità di offrire ai giovani risorse adeguate per orientarsi tra le rapide trasformazioni tecnologiche e le nuove professioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

