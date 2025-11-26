RETIS – REte Territoriale per l’Inclusione educativa ed il Sostegno | la presentazione del progetto alla Provincia
Sarà presentato domani, 27 novembre alle 16, presso la sala Marcello Torre della Provincia, il progetto RE.T.I.S. – REte Territoriale per l’Inclusione educativa ed il Sostegno, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 3. Il progetto RE.T.I.S. nasce con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rete territoriale di Napoli: costruire insieme il futuro sostenibile - Sono queste le parole chiave alla base del progetto “Rete Territoriale di Napoli: costruire insieme il futuro sostenibile del territorio” che Fondazione ... ilmattino.it scrive
Rete territoriale tra Istituzioni, scuole ed associazioni - Una sinergia concreta tra scuole, istituzioni e associazioni per promuovere un ambiente più inclusivo e solidale. Da ansa.it
Notizie dalla Giunta - Il Friuli Venezia Giulia è da un anno a questa parte la regione italiana percentualmente più visitata dai turisti ... Da regione.fvg.it