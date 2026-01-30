Quando esce la seconda parte di Bridgeton 4 | i nuovi episodi in streaming su Netflix
La seconda parte della quarta stagione di Bridgerton arriverà su Netflix il mese prossimo. Dopo aver visto i primi quattro episodi, i fan dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire cosa succederà ai loro personaggi preferiti. La piattaforma ha annunciato che i nuovi episodi saranno disponibili a breve, ma senza una data precisa. Intanto, gli spettatori continuano a discutere delle prime puntate e a sperare in colpi di scena sorprendenti.
Dopo l'arrivo dei primi quattro episodi, la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton approderà su Netflix solo il prossimo mese. A febbraio, quindi, i fan scopriranno come si concluderà l'incontro tra Benedict e Sophie.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Bridgerton Netflix
La quarta stagione di Bridgerton sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 gennaio, con i primi quattro episodi in streaming.
