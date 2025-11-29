Quando esce la seconda parte di Stranger Things 5 | i nuovi episodi in streaming su Netflix

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l'attesa per la seconda parte di Stranger Things 5, dopo l'uscita dei primi quattro episodi lo scorso 27 novembre. Ecco quando escono i nuovi episodi e cosa è successo finora nella storia. Attenzione spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

