Quando esce Bridgerton 4 | la data di uscita delle nuove puntate in streaming su Netflix

La quarta stagione di Bridgerton sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 gennaio, con i primi quattro episodi in streaming. La serie prosegue le avventure della famiglia Bridgerton, offrendo nuove storie e approfondimenti sui personaggi. La data di uscita è attenduta da molti appassionati che desiderano seguire gli sviluppi della narrazione.

La quarta stagione di Bridgerton è ormai alle porte, dal 29 gennaio saranno disponibili i primi quattro episodi su Netflix. Protagonista è Benedict, il libertino della famiglia, che finalmente troverà anche lui la sua dama.🔗 Leggi su Fanpage.it

Conto alla rovescia per "Bridgerton 4": trailer, nuove immagini e data di uscitaManca poco al debutto di Bridgerton 4 su Netflix, previsto per il 2026.

