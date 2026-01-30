Qualsiasi cosa facciano gli altri lasciali fare

Molti italiani si stanno appassionando alla filosofia di Mel Robbins, l’autrice americana di un libro di auto aiuto che invita a lasciar fare agli altri. La sua teoria, semplice e diretta, sta conquistando sempre più lettori nel nostro paese. In sostanza, Robbins suggerisce di non perdere tempo cercando di controllare tutto e tutti, ma di concentrarsi su sé stessi e sulle proprie azioni. La formula funziona, e le persone la adottano come un modo pratico per affrontare le sfide quotidiane.

«I tuoi amici ti escludono? Lasciali fare! Il ragazzo con cui ti scrivi ti ha ghostato? Lascialo fare!» è il mantra che ripete allo sfinimento Mel Robbins, l'autrice del libro di auto aiuto tradotto in italiano col titolo La teoria di lasciare andare che è diventato un bestseller negli Stati Uniti, quando è uscito nel 2024, e poi in altri paesi. In Italia, dove è stato pubblicato lo scorso maggio da Newton Compton, è da mesi nelle classifiche dei libri di manualistica più comprati e ha venduto 86mila copie. L'idea centrale del libro è piuttosto semplice. Secondo Robbins, nelle relazioni – sentimentali, di amicizia o di lavoro – le persone tendono a concentrarsi sul potenziale degli altri, su ciò che potrebbero essere, più che su ciò che effettivamente fanno e dimostrano.

