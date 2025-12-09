La volenterosa Danimarca dimezza gli aiuti militari a Kiev | È ora che altri Paesi si facciano avanti

La Danimarca annuncia una riduzione significativa dei suoi aiuti militari a Kiev a partire dal 2026, nonostante sia stata finora uno dei principali sostenitori dell’Ucraina. La decisione, motivata dall’esigenza di coinvolgere altri Paesi nel supporto, segna un cambiamento nelle politiche di assistenza militare danesi e apre una nuova fase nelle dinamiche di sostegno internazionale.

La Danimarca, fino ad oggi il più generoso sostenitore militare dell’Ucraina – in proporzione al proprio Pil – prepara una drastica riduzione dei finanziamenti per Kiev a partire dal 2026. Motivo? Ufficialmente, l’esaurimento delle risorse contenute nel fondo speciale dedicato all’assistenza militare per l’Ucraina. L’ipotesi, tuttavia, è che il governo di Copenhagen abbia colto la palla al balzo per rivedere il proprio sostegno incondizionato dopo che, in Ucraina, è scoppiato uno scandalo corruzione che rischia di affossare la leadership di Volodymyr Zelensky. La recente inchiesta del New York Times, di cui vi abbiamo parlato su InsideOver, rischia di sortire i primi effetti. 🔗 Leggi su It.insideover.com