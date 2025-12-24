Mio padre non accettava che facessi il cuoco Mi disse | ‘Quando gli altri festeggiano tu lavori fai qualsiasi cosa ma non questo’ | così Antonino Cannavacciuolo

"Quando gli altri festeggiano, tu lavori". È questa la frase che il papà di Antonino Cannavacciuolo gli ripeteva allo sfinimento pur di non fargli fare lo chef. Le parole pronunciate dal genitore, professore all'alberghiero, non erano ciniche: rappresentano la faticosa realtà della ristorazione. Sabato, domenica e festivi passati (spesso) in cucina. Perché, fare lo chef, è un qualcosa che va oltre. È vocazione, studio, sudore e sacrificio. Ed è proprio quello che ha raccontato Cannavacciuolo ospite al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Il pluristellato chef ha ripercorso la propria vita.

