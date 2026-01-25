Dopo l' allarme dei residenti arrestato il pusher del parchetto

Dopo le segnalazioni dei residenti riguardo a un aumento di attività di spaccio nel parchetto di Selvazzano, il questore Marco Odorisio ha deciso di rafforzare i controlli nella zona. Questa misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, intervenendo tempestivamente per contrastare comportamenti illeciti e ripristinare la tranquillità nel quartiere.

E' successo a Selvazzano nel parco pubblico "dell'Amicizia" il 22 gennaio. Nei guai è finito un tunisino sorpreso dalla Squadra Mobile in flagranza a cedere una dose di cocaina. Sequestrati soldi e 17 grammi di droga. Avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale Dopo l'allarme lanciato da numerosi cittadini che hanno segnalato alle forze dell'ordine un'impennata di situazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, il questore di Padova Marco Odorisio, ha disposto l’intensificazione dei controlli nel comune di Selvazzano. Nello specifico è stato notato un uomo che sostava di sera all’interno del parco pubblico “dell’Amicizia” e prelevava qualcosa dalle aiuole per consegnarlo a giovani ragazzi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

