Spaccata a San Marco per 100 euro Calci e pugni alla porta del negozio Tradito dalle telecamere arrestato
di Gaia Papi AREZZO Furto con spaccata in via Romana, a San Marco, il responsabile incastrato dalle telecamere e riconosciuto dagli agenti. Intorno alle 12 di lunedì scorso la Sala Operativa della Questura di Arezzo ha ricevuto una chiamata concitata dalla commessa di un bar della zona di San Marco. La donna segnalava un forte rumore proveniente dall’esterno, nei pressi del vicino negozio di elettronica: "Sembrava il rumore di un vetro infranto", ha raccontato con evidente agitazione. L’operatore del 112 ha immediatamente raccolto l’allarme e girato la segnalazione alle Volanti della Polizia di Stato impegnate nei consueti controlli del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
La famiglia ricorda Marco Stagi. Con le offerte donerà 3mila euro a due associazioni - facebook.com Vai su Facebook
"Spaccata" con l'escavatore per rubare nella banca: arrivano le guardie giurate, fallisce il colpo - E' fallito il tentativo di rapina con spaccata alla Banca di Credito Cooperativo di San Marco in Lamis. Scrive foggiacittaaperta.it
Spaccata al Rossopomodoro, i ladri fuggono con l'incasso: caccia ai responsabili con l'aiuto delle videocamere di sicurezza - Non li ferma neanche la presenza di molte telecamere di sorveglianza installate dal Comune e da privati. Segnala ilgazzettino.it