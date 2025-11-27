di Gaia Papi AREZZO Furto con spaccata in via Romana, a San Marco, il responsabile incastrato dalle telecamere e riconosciuto dagli agenti. Intorno alle 12 di lunedì scorso la Sala Operativa della Questura di Arezzo ha ricevuto una chiamata concitata dalla commessa di un bar della zona di San Marco. La donna segnalava un forte rumore proveniente dall’esterno, nei pressi del vicino negozio di elettronica: "Sembrava il rumore di un vetro infranto", ha raccontato con evidente agitazione. L’operatore del 112 ha immediatamente raccolto l’allarme e girato la segnalazione alle Volanti della Polizia di Stato impegnate nei consueti controlli del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Spaccata a San Marco per 100 euro. Calci e pugni alla porta del negozio. Tradito dalle telecamere, arrestato