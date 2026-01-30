Berlino mette i paletti sull’ingresso di Kiev nell’Unione Europea. La Germania dice chiaramente che l’adesione nel 2027 non è più realistica. Zelensky chiede di accelerare i tempi, ma la posizione di Berlino resta ferma. Ora Merz si allinea con Orbán, sostenendo che bisogna rispettare tutti i criteri prima di entrare. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Zelensky pretende un iter accelerato, ma ora Merz fa le veci di Orbán: «Vanno soddisfatti tutti i criteri». La Casa Bianca: « Putin eviterà bombardamenti per una settimana a causa delle rigide temperature». L’ultimatum lanciato dal leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, sulla data entro cui l’Ucraina deve aderire all’Ue, ovvero il 2027, non ha incontrato il parere favorevole nemmeno dei suoi alleati più stretti. Lapidario è stato infatti il commento del cancelliere tedesco, Friedrich Merz: «L’adesione il 1° gennaio 2027 è fuori questione. Non è possibile». Anche perché ha ricordato che ci sono regole e iter da rispettare che richiedono diversi anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pure Berlino fa muro su Kiev nell'Ue: «L'adesione nel 2027 non è fattibile»

Merz ha detto che l’Ucraina non potrà entrare in Europa entro il 2027.

L’Ucraina punta a ottenere l’adesione all’Unione Europea entro il 2027, un obiettivo che riflette il suo impegno verso l’integrazione europea.

