Ucraina pronta adesione Ue entro 2027

L’Ucraina punta a ottenere l’adesione all’Unione Europea entro il 2027, un obiettivo che riflette il suo impegno verso l’integrazione europea. Nel frattempo, il presidente Zelensky ha sottolineato l’importanza di mantenere la pressione sulla Russia, auspicando che gli Stati Uniti non allentino gli sforzi diplomatici. La situazione rimane complessa, con attenzione rivolta sia alla prospettiva europea sia alle dinamiche internazionali legate al conflitto.

22.20 Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che gli Usa non allentino la pressione sulla Russia per motivi diplomatici.Si è detto pronto a far aderire l'Ucraina all'Ue entro 2027 e che le principali garanzie sicurezza sono accordi bilaterali con Usa. Lo riporta Ukrinformi dopo la conferenza stampa congiunta di Zelensky con i presidenti di Lituania e Polonia."Spero che gli Stati Uniti non allentino la pressione sulla Russia riguardo a questa guerra per motivi diplomatici". Anche l'Europa deve tenere alta pressione.

