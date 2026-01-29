Merz | ‘impossibile adesione dell’Ucraina alla UE nel 2027’

Merz ha detto che l’Ucraina non potrà entrare in Europa entro il 2027. Secondo il politico tedesco, i tempi sono troppo stretti e le condizioni ancora troppo lontane. La questione dell’adesione è al centro di discussioni più ampie, ma lui si dice scettico sulla possibilità di rispettare la scadenza prevista. La posizione di Merz potrebbe influenzare le prossime mosse dell’UE e le aspettative di Kiev.

Il cancelliere tedesco Merz ha sollevato dubbi sulla capacità dell'Ucraina di soddisfare i criteri per aderire all'UE entro il 2027 "Abbiamo discusso l'argomento in modo approfondito e abbiamo anche detto agli americani che un'adesione dell'Ucraina il 1° gennaio 2027 è esclusa. Non è possibile. Tutti i membri, compresa l'Ucraina, che desiderano aderire all'Unione Europea, devono soddisfare i criteri di Copenaghen. I processi di solito durano alcuni anni. L'Ucraina deve avere una prospettiva per diventare membro dell'Unione Europea, ma questo è un processo a lungo termine. Possiamo arrivarci strada facendo.

