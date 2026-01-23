Punto Nascita della Gruccia Appello dell' ex consigliere regionale Enzo Brogi

L'ex consigliere regionale Enzo Brogi rinnova l'appello per la tutela del punto nascita dell'ospedale della Gruccia, situato in Valdarno. Descritto come un servizio di elevata qualità, professionalità ed efficienza, il punto nascita rappresenta un elemento fondamentale per la comunità locale. Brogi sottolinea l'importanza di preservare questa struttura, considerando il suo ruolo cruciale nel garantire assistenza sicura e qualificata alle future mamme della zona.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – "In Valdarno, all’interno dell’ospedale della Gruccia, è presente un punto nascita di grande qualità, professionalità ed efficienza, che deve essere salvaguardato, difeso e protetto con le unghie e con i denti". A dirlo l’ex consigliere regionale Enzo Brogi, che affronta un tema di strettissima attualità. Il reparto nascite del presidio valdarnese, infatti, rischia di chiudere nel 2027 se non si raggiungeranno almeno 500 parti. La Regione Toscana, nel frattempo, si sta muovendo in due direzioni: in primo luogo punta ad ottenere una deroga dal Ministero, in seconda battuta chiede di abbassare le soglie minime di parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Punto nascita della Gruccia, Vadi: «Arrivare a 500 parti entro il 2026Il punto nascita della Gruccia, situato nell’ospedale Santa Maria, punta a raggiungere 500 parti entro il 2026.

Punto nascita della Gruccia, Bobini e Francalanci: «Reparto rafforzato e sempre più attrattivo»Il punto nascita della Gruccia, a Arezzo, è stato oggetto di recente potenziamento.

