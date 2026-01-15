Quartieri bloccati e investimenti persi | senza Pug Brindisi non può avere futuro
Brindisi affronta ancora le conseguenze di anni di ritardi e decisioni mancanti, che hanno compromesso lo sviluppo dei suoi quartieri e gli investimenti futuri. La mancanza di una strategia condivisa limita le possibilità di crescita e di miglioramento della città. Solo attraverso un impegno comune e una pianificazione efficace sarà possibile delineare un percorso di rilancio sostenibile e duraturo per Brindisi.
BRINDISI - Brindisi continua a scontare anni di ritardi, mancate decisioni e assenza di una visione strategica condivisa. Il parere negativo espresso dal Comune sul parcheggio a servizio dell’Aeroporto del Salento non può essere letto come un atto isolato, ma come il risultato diretto di una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
