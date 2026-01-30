Psicodramma Alcaraz all' Australian Open vomita e perde il 3° set con Zverev Le urla del tedesco | 4° set in corso poi Sinner

L’azzurro Sinner si prepara a entrare in campo mentre Alcaraz, dopo aver vinto i primi due set, comincia a mostrare segni di affaticamento. L’ibero vomita in campo e perde il terzo set contro Zverev, che nel frattempo urla e protesta con il giudice. Ora si gioca il quarto, con il tedesco in vantaggio, mentre i dubbi sulla condizione di Alcaraz aumentano.

DALLA NOSTRA INVIATAMELBOURNE - Il malore per il caldo, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz. Avanti di due set (6-4, 7-6) con il tedesco Sascha Zverev nella semifinale dell’Australian Open di oggi, venerdì 30 gennaio, sul punteggio di 4-4 il numero uno del mondo si avvicina al box presidiato da Samu Lopez, il coach che ha preso il posto di Juan Carlos Ferrero: «Non so cosa mi sta succedendo - dice -, ho vomitato. Devo prendere qualcosa?». Il caldo umido di Melbourne, dopo i violentissimi crampi di Jannik Sinner con l’americano Spizzirri, colpisce ancora. Carlitos è lento, poco reattivo, si ferma spesso come per stirare la gamba destra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Alcaraz si ferma durante il terzo set all'Australian Open, vomita e perde il ritmo contro Zverev.

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Zverev, con Carlos che ha avuto problemi di crampi e ha perso il terzo set, scatenando le proteste del tedesco.

Argomenti discussi: Alcaraz, psicodramma agli Australian Open: Non so cosa mi sta succedendo, ho vomitato. Terzo set perso. Zverev protesta: Li state proteggendo; Crampi e vomito per Alcaraz: si riapre incredibilmente la semifinale; Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni volta; Sabalenka-Rybakina in finale a Melbourne: la WTA ha trovato le sue Sinner-Alcaraz?.

