in corso alcaraz zverev carlos ha i crampi e perde il terzo set fra le proteste del tedesco poi sinner djokovic

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Zverev, con Carlos che ha avuto problemi di crampi e ha perso il terzo set, scatenando le proteste del tedesco. Nella stessa giornata, si prepara il confronto tra Sinner e Djokovic, con l’azzurro che ha già vinto cinque volte di fila contro il serbo, l’ultima proprio agli Australian Open del 2024, quando Djokovic era arrivato in semifinale grazie al ritiro di Musetti.

Il servizio entra a Carlos, ma la contro risposta no. Scivola rapidamente sotto 15-40: due palle break per Zverev. Alcaraz ne annulla una con una prima vincente, e l'altra con un dritto incrociato scendendo a rete (senza correre troppo). Dall'angolo invitano Carlitos a sorridere, e lui riesce a tenere il servizio. Raggiunte le 3h35'. Sul 30 pari Carlos manda in corridoio un colpo scendendo a rete, sarebbe stata palla break e si trasforma invece per la chance di rimanere «on serve» per Sascha. Che ne approfitta su una seconda di servizio e la risposta non efficiente di Alcaraz. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

