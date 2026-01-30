Provo amarezza quando vedo signore con bellissimi nipotini scrivere critiche forti aggressive poco umane I nostalgici di Al Bano e Romina vorrebbero imporre i loro desideri | le parole di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso si è lasciata andare a parole dure durante un’intervista a “La Volta Buona”. La showgirl ha parlato di come si senta amareggiata nel vedere alcuni signori, con nipotini al seguito, scrivere commenti forti e poco umani. Ha aggiunto che i nostalgici di Al Bano e Romina vogliono imporre i loro desideri, ma lei non ci sta. La Lecciso ha anche svelato alcuni dettagli inediti sulla sua storia d’amore con il cantante pugliese.

Loredana Lecciso è stata ospite di Caterina Balivo a " La Volta Buona ". Nella puntata dello scorso giovedì 29 gennaio, la showgirl ha svelato alcuni dettagli inediti del suo amore con Al Bano. I due stanno insieme da ben 25 anni, una relazione spesso criticata dai "nostalgici" della coppia Al Bano-Romina Power. A riguardo, Lecciso ha dichiarato: " Esistono ancora dei nostalgici della coppia Al Bano e Romina che in qualche modo vorrebbero imporre i loro desideri ". Loredana ha aggiunto di essere amareggiata per i commenti aggressivi dei "leoni da tastiera" sui social: " Provo amarezza quando vedo delle signore con dei bellissimi nipotini che poi scrivono delle critiche così forti, aggressive, così poco umane".

