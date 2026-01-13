Loredana Lecciso commenta la sua relazione con Al Bano Carrisi, evidenziando le difficoltà causate da troppe interferenze. Nel corso dell’intervista, parla anche di Romina Power, condividendo il suo punto di vista senza eccessi emotivi. Un racconto che offre una prospettiva diretta e rispettosa sulla complessità delle dinamiche personali e sentimentali che hanno caratterizzato questa storia.

Loredana Lecciso racconta l’amore per Al Bano Carrisi con la sua consueta sincerità, senza risparmiare qualche frecciatina e una rivelazione su Romina Power. Loredana Lecciso e l’amore per Al Bano. Intervistata dal Corriere della Sera, Loredana Lecciso ha ricordato il primo incontro con Al Bano Carrisi, avvenuto a Lecce, nella scuola che frequentava sua figlia Brigitta e dove studiavano anche le figlie del cantante e di Romina Power. “La mia primogenita Brigitta frequentava un istituto di suore a Lecce, e anche le sue figlie – ha spiegato -. Ci siamo conosciuti lì. Io ero già separata. Un giorno gli chiesi un’intervista”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Loredana Lecciso: “Nella storia con Al Bano troppe interferenze”. E parla di Romina Power

Leggi anche: Loredana Lecciso: "Tra me e Al Bano si sono messe in mezzo troppe persone. Lui e Romina? Mi ricordano la mia infanzia"

Leggi anche: Malore improvviso per Loredana Lecciso: sviene in stazione, poi l’intervista con Al Bano a Domenica In

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Loredana Lecciso: «Al Bano non distingueva me dalla mia gemella. Troppe intromissioni fra noi, nostra storia molto affollata»; Il figlio di Loredana Lecciso scampato alla tragedia di Crans Montana; Loredana Lecciso, malore in stazione Centrale a Milano: «Grazie alla polizia che mi ha aiutato». La dolce dedica di Al Bano in tv; Loredana Lecciso, malore in stazione centrale a Milano. «Salvata dalla polizia». Con Al Bano ospite di Mara Venier.

Loredana Lecciso: “Nella storia con Al Bano troppe interferenze”. E parla di Romina Power - All’epoca Loredana Lecciso aveva 26 anni e un matrimonio alle spalle, mentre Al Bano Carrisi si era lasciato con Romina Power, sua partner artistica e nella vita. dilei.it