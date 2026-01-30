Australian Open Sinner out contro Djokovic | il serbo vola in finale

Dopo una lunga battaglia di oltre quattro ore, Jannik Sinner esce sconfitto contro Novak Djokovic negli ottavi di finale dell’Australian Open. Il serbo si impone in cinque set, con punteggi di 6-3, 6-3, 6-4, 6-4 e 6-4, e si qualifica per la semifinale, dove affronterà Carlos Alcaraz. Sinner aveva iniziato bene, ma Djokovic ha preso il comando nel secondo set e non ha più lasciato spazio all’avversario.

Dopo una battaglia durata più di quattro ore, Djokovic batte Sinner in cinque set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, 6-4, 6-4 e vola in finale, dove incontrerà Carlos Alcaraz Archiviata la prima semifinale vinta da Alcaraz su Zverev dopo una battaglia di oltre 5 ore, è il momento dell'azzurro Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il penultimo atto del torneo di Melbourne mette davanti due grandi tennisti in un vero e proprio scontro generazionale: 16 anni di differenza tra il tennista serbo e l'altoatesino. Tutto pronto alla Rod Laver Arena. La prima palla giocata è per Sinner, che parte al servizio.

