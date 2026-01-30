Jannik Sinner Novak Djokovic fa l' impresa | vince in 5 set e vola in finale

Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open, dopo aver battuto Jannik Sinner in cinque set. Il serbo ha vinto una semifinale lunga oltre quattro ore, superando il numero 2 del mondo con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Domenica sfiderà Carlos Alcaraz per il titolo.

Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open. Il campione serbo si aggiudica la semifinale contro il numero 2 del mondo Jannik Sinner in cinque set, dopo oltre quattro ore di gioco, con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 e sfiderà domenica lo spagnolo Carlos Alcaraz. Niente da fare per Sinner che non potrà difendere il titolo dello Slam australiano, essendo reduce da cinque successi consecutivi sul serbo, tra i quali anche la semifinale del 2024 a Melbourne. "Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita. Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci". E' un fiume in piena Novak Djokovic dopo aver conquistato la finale degli Australian Open. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

