Questa sera su La7 torna Propaganda Live, il talk satirico condotto da Zoro. Alle 21,15 il programma affronta temi politici con ospiti ancora da confermare. La puntata promette di essere ricca di commenti e battute sulla scena politica italiana.

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 30 gennaio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, saranno ospiti in studio Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, anche in occasione dell’arrivo nelle sale di un documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro e sulle torture del ricercatore italiano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 30 gennaio 2026

Approfondimenti su Propaganda Live

Stasera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21:15 su La7, torna Propaganda Live, il programma di approfondimento politico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro.

Ecco le anticipazioni sulla puntata di Propaganda Live di questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle 21:15 su La7.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Propaganda Live

Argomenti discussi: Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 30 gennaio; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 23 gennaio; Anticipazioni della settimana: torna Cuori 3 con Pilar Fogliati e poi tante miniserie come Morbo K e Colpa dei sensi; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 9 gennaio.

A Propaganda Live i genitori di Giulio RegeniPropaganda Live: Diego Bianchi torna con un reportage dalla Sicilia per raccontare i danni del ciclone. Ospiti i genitori di Giulio Regeni ... davidemaggio.it

Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 30 gennaioTra gli ospiti di stasera ci sono Paola Deffendi e Claudio Regeni ... msn.com

Claudia Pandolfi stasera a Propaganda Live Reportage da Isernia per la crisi della sanità locale. Tra gli ospiti anche Mondo Marcio. Ecco le anticipazioni del 23 gennaio 2026 facebook