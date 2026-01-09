Stasera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21:15 su La7, torna Propaganda Live, il programma di approfondimento politico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro. La puntata offre anticipazioni sugli argomenti della serata e ospiti speciali, in un formato che combina analisi e satira. Puoi seguire l’appuntamento anche in streaming, per rimanere aggiornato sulle questioni di attualità trattate nel talk.

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 9 gennaio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Il primo appuntamento del 2026 vedrà ospite in studio il giornalista Aldo Cazzullo. Ampio spazio all’attualità internazionale con Francesca Mannocchi, in collegamento da Odessa, che presenterà immagini esclusive realizzate durante la fase dei negoziati e nella settimana dell’incontro dei cosiddetti “volenterosi”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 9 gennaio 2026

Leggi anche: Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 7 novembre 2025

Leggi anche: Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 5 dicembre 2025

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Propaganda Live, ospiti e anticipazioni del 9 gennaio.

Tra gli ospiti di stasera ci sono anche Francesca Mannocchi e Aldo Cazzullo - Tra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La 7 con Zoro ci sono Francesca Mannocchi e Aldo Cazzullo. msn.com