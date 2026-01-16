Ecco le anticipazioni sulla puntata di Propaganda Live di questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle 21:15 su La7. Il talk satirico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro, torna con ospiti e temi di attualità politica. In questa puntata saranno approfonditi gli ultimi sviluppi e le riflessioni del panorama italiano, offrendo un’analisi critica e informativa. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su La7.it.

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 16 gennaio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. In studio il giornalista e scrittore Paolo Giordano, protagonista di un confronto sui temi più rilevanti dell’attualità. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 16 gennaio 2026

Leggi anche: Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 9 gennaio 2026

Leggi anche: Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 7 novembre 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 9 gennaio; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 16 gennaio; Anticipazioni dei programmi tv della settimana: dalla serie La preside allo show per i 30anni di Zelig; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 21 novembre.

Tra gli ospiti di stasera ci sono anche Paolo Giordano e Roberto Saviano - Tra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La 7 con Zoro ci sono Paolo Giordano e Roberto Saviano. msn.com

Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti. Primo premio a Roma - Propaganda Live: Diego Bianchi torna in prima serata su La7 con Roberto Saviano, Paolo Giordano e i Planet Funk. davidemaggio.it