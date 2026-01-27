Clamoroso Pescara | Insigne in chiusura colpo da urlo

Il Pescara si sta preparando a un’operazione di mercato significativa, puntando su Insigne per rafforzare la squadra. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni importanti nel panorama calcistico locale, evidenziando un nuovo investimento e una strategia volta a migliorare le prestazioni della squadra. La situazione è da seguire con attenzione per capire come si svilupperà questa possibile operazione.

Il Pescara prepara il colpo che può accendere il mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancazzurro è in chiusura per Lorenzo Insigne. Un'operazione a sorpresa, di quelle destinate a far rumore: l'ex capitano del Napoli, protagonista per anni in Serie A e in Nazionale, sarebbe pronto a intraprendere una nuova avventura in Abruzzo. La trattativa è entrata nella fase decisiva, con le parti al lavoro sugli ultimi dettagli prima della possibile fumata bianca. Per il Pescara si tratterebbe di un innesto di enorme spessore tecnico ed esperienza, capace di alzare il livello della squadra e l'entusiasmo dell'ambiente.

