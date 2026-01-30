Brighton-Everton sabato 31 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa mattina si è saputo che Jack Grealish non giocherà più questa stagione. Il centrocampista dell’Everton si è infortunato durante la partita contro l’Aston Villa e ha riportato una frattura da stress. La sua assenza si farà sentire nella sfida di sabato 31 gennaio, quando Brighton ed Everton si sfideranno alle 16:00. I tifosi sono preoccupati, perché il giocatore era uno dei punti di forza della squadra. Ora bisognerà vedere come i due club si organizzeranno senza di lui.

La notizia di questi ultimi giorni è che Jack Grealish dovrebbe saltare il resto della stagione a causa di una frattura da stress riportata dopo la vittoria per 1-0 contro l'Aston Villa al Villa Park. Il trentenne, in prestito dal Manchester City, potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Everton. Una buona notizia.

