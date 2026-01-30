Brighton-Everton sabato 31 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è saputo che Jack Grealish non giocherà più questa stagione. Il centrocampista dell’Everton si è infortunato durante la partita contro l’Aston Villa e ha riportato una frattura da stress. La sua assenza si farà sentire nella sfida di sabato 31 gennaio, quando Brighton ed Everton si sfideranno alle 16:00. I tifosi sono preoccupati, perché il giocatore era uno dei punti di forza della squadra. Ora bisognerà vedere come i due club si organizzeranno senza di lui.

La notizia di questi ultimi giorni è che Jack Grealish dovrebbe saltare il resto della stagione a causa di una frattura da stress riportata dopo la vittoria per 1-0 contro l’Aston Villa al Villa Park. Il trentenne, in prestito dal Manchester City, potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Everton. Una buona notizia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

brighton everton sabato 31 gennaio 2026 ore 16 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Brighton-Everton (sabato 31 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Brighton Everton

Brighton-Burnley (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Analisi della sfida Brighton-Burnley del 3 gennaio 2026 alle ore 16:00, con dettagli sulle formazioni, quote e pronostici.

Fulham-Brighton (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Il match tra Fulham e Brighton, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:00, rappresenta un importante momento di confronto tra due squadre alla ricerca di migliorare la propria posizione in classifica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Brighton Everton

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due; CALCIO - LA LIGA; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.

brighton everton sabato 31Pronostico Brighton vs Everton – 31 Gennaio 2026La sfida di Premier League tra Brighton e Everton si giocherà il 31 Gennaio 2026 alle 16:00 presso l’Amex Stadio. Un appuntamento che promette intensità e ... news-sports.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.