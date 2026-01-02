Pronostico Brighton-Burnley | l’imbattibilità è già iniziata

L'incontro tra Brighton e Burnley, valido per la ventesima giornata di Premier League, si svolgerà sabato alle 16. La partita sarà trasmessa in diretta tv, con le probabili formazioni che anticipano un confronto equilibrato. Il pronostico suggerisce un match aperto, con entrambe le squadre intenzionate a mantenere o migliorare il proprio rendimento. Ecco le principali informazioni per seguire l'evento e analizzare le strategie di gioco.

Brighton-Burnley è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dallo scorso mese di febbraio a novembre, il Brighton in casa non aveva mai perso contro nessuno. Solo l’Aston Villa, in questo lasso di tempo, è riuscito a vincere e prendersi tutti i tre punti. Per il resto come detto nessuno. E la striscia di imbattibilità è già iniziata, anche se con due pareggi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il 2026 per i padroni di casa inizierà quasi sicuramente con una vittoria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

