Filca-Cisl | Modificare il Testo Unico e la normativa sulla rigenerazione per favorire la riqualificazione delle aree urbane

Roma, 3 dicembre 2025 - “La revisione del Testo Unico e della normativa sulla Rigenerazione urbana deve rappresentare l’occasione, come chiesto più volte dalla Filca-Cisl, per favorire le azioni di riqualificazione delle aree urbane più fragili e complesse. Nei quartieri dove il bisogno è maggiore, infatti, gli interventi di rigenerazione risultano spesso impossibili: le condizioni sociali sono difficili, molte famiglie sono incapienti e non possono accedere alle agevolazioni. Non a caso, queste zone non hanno praticamente beneficiato del Superbonus. È arrivato il momento di dare centralità a queste ‘periferie sociali’”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Filca-Cisl: "Modificare il Testo Unico e la normativa sulla rigenerazione per favorire la riqualificazione delle aree urbane"

Altre letture consigliate

TARANTO - Le segreterie Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil denunciano i primi effetti del piano “corto” sull’indotto del siderurgico e chiedono un intervento immediato di Palazzo Chigi per scongiurare i licenziamenti Vai su Facebook

La FILCA CISL Liguria ha fatto tappa a Savona incontrando delegati e militanti discutendo sui contenti per la costruzione della piattaforma del CCPL Edilizia e su manovra fiscale 2026 con la partecipazione alla manifestazione CISL che si terrà a Roma il pr Vai su X

Filca-Cisl: "Modificare il Testo Unico e la normativa sulla rigenerazione per favorire la riqualificazione delle aree urbane" - Il segretario generale Ottavio De Luca: “Favorire la riqualificazione delle aree urbane più fragili e complesse. quotidiano.net scrive

Ponte sullo Stretto, Demasi (Filca Cisl): “serve coerenza, non slogan” - La replica di Christian Demasi, segretario generale Filca Cisl Calabria, arriva dura e senza giri di parole. Come scrive strettoweb.com

Ponte sullo Stretto, la lezione di Demasi (Filca Cisl Calabria): “si parla di sviluppo e visione, poi si brinda al blocco dell’opera. Non sta né in cielo e né in terra” - La replica di Christian Demasi, segretario generale Filca Cisl Calabria, arriva dura e senza giri di parole. Si legge su strettoweb.com

Il sindacato e il territorio. Filca Cisl: "Ottimo 2023" - Riferimento per il settore delle costruzioni con il 59,55% di impiegati edili. Segnala lanazione.it

Aurelia Bis alla Spezia e Savona, Tafaria (Filca Cisl Liguria): “I lavoratori sono in stato di agitazione” - La Spezia – Aurelia Bis alla Spezia e Savona, Tafaria (Filca Cisl Liguria): “I lavoratori sono in stato di agitazione, abbiamo chiesto alla Prefettura un tavolo permanente fino a quando non avremo ... Segnala ilsecoloxix.it

Filca-Cisl, sui morti sul lavoro un allarme che non va ignorato - L'Umbria resta "tristemente in zona rossa" per il tasso di mortalità sul lavoro: "un allarme - Segnala ansa.it