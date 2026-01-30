Professore beccato a baciare una studentessa nei bagni della scuola assolto in appello | Era innamorato

Un professore di 65 anni di Lissone, condannato in primo grado per aver baciato una studentessa nei bagni della scuola, è stato assolto in appello. La corte ha deciso che l’uomo, ora assolto, era semplicemente innamorato e non ha agito con malizia. La sentenza cambia completamente la versione dei fatti e mette fine a un procedimento che aveva suscitato molte polemiche.

Sentenza ribaltata per un professore di 65 anni di Lissone (Monza), che era stato condannato in primo grado dopo essere stato sorpreso a baciare una sua studentessa nei bagni della scuola. La Corte d'Appello di Milano ha, infatti, disposto l'assoluzione «perché il fatto non costituisce reato », annullando così la decisione del Tribunale di Monza del 2024. I fatti risalgono al 2019, quando uno studente aveva fotografato il docente, oggi in pensione, mentre baciava una sua alunna di 16 anni all'interno dei bagni dell'istituto. L'immagine era poi arrivata sul tavolo della preside, che aveva segnalato immediatamente il caso alla procura, facendo scattare le indagini.

