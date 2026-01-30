Assolto Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola | sentenza shock

La Corte d’Appello di Milano ha deciso di assolvere un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza. La sentenza ribalta quella di primo grado, che lo aveva condannato. Ora l’uomo è libero da ogni accusa di aver avuto atti sessuali con una studentessa minorenne.

La Corte d’Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza, assolvendolo dall’accusa di atti sessuali con una studentessa minorenne. La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2019, aveva destato grande clamore mediatico, ma la Corte d’Appello ha stabilito che il fatto non sussiste, riconoscendo così l’innocenza dell’insegnante. L’uomo era stato condannato dal Tribunale di Monza a tre anni e nove mesi di reclusione, ma il giudizio di secondo grado ha completamente ribaltato il quadro, evidenziando l’assenza di qualsiasi forma di abuso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Assolto”. Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola: sentenza shock Approfondimenti su Lissone Monza Pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne, prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a Brescia Prof si accascia davanti a tutti e muore: shock nella scuola italiana, cosa gli è successo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lissone Monza Assolto. Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola: sentenza shockLa Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza, ... thesocialpost.it Poco fa una bellissima notizia! Sono stato assolto, insieme a Orazio Licandro, nel processo “Università bandita” perché il fatto non è previsto oggi dalla legge come reato. Sono davvero felice. Ringrazio il prof. Giovanni Grasso che ha curato magistralmente la - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.