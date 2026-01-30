Assolto Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola | sentenza shock

Da thesocialpost.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello di Milano ha deciso di assolvere un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza. La sentenza ribalta quella di primo grado, che lo aveva condannato. Ora l’uomo è libero da ogni accusa di aver avuto atti sessuali con una studentessa minorenne.

La Corte d’Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza, assolvendolo dall’accusa di atti sessuali con una studentessa minorenne. La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2019, aveva destato grande clamore mediatico, ma la Corte d’Appello ha stabilito che il fatto non sussiste, riconoscendo così l’innocenza dell’insegnante. L’uomo era stato condannato dal Tribunale di Monza a tre anni e nove mesi di reclusione, ma il giudizio di secondo grado ha completamente ribaltato il quadro, evidenziando l’assenza di qualsiasi forma di abuso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

assolto prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola sentenza shock

© Thesocialpost.it - “Assolto”. Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola: sentenza shock

Approfondimenti su Lissone Monza

Pedopornografia e atti sessuali con studentessa 16enne, prof di religione condannato a 4 anni e 4 mesi a Brescia

Prof si accascia davanti a tutti e muore: shock nella scuola italiana, cosa gli è successo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lissone Monza

Assolto. Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola: sentenza shockLa Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza, ... thesocialpost.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.