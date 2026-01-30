Prof militanti nuove perle raccolte da Azione studentesca | spot per il no bullismo e l’invito a sparare alla Meloni

Questa mattina, studenti e genitori sono rimasti scioccati dalle ultime azioni di Azione Studentesca. Sono stati diffusi nuovi spot contro il governo, alcuni dei quali invitano a sparare alla premier Meloni. La polemica cresce tra chi chiede maggiori controlli e chi denuncia un’operazione di politicizzazione troppo spinta nelle scuole. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

Il puzzle della politicizzazione a senso unico tra i banchi di scuola si arricchisce di nuove tessere. Se la sinistra parlamentare ha mollato la presa sulla crociata contro immaginarie "liste di proscrizione", impegnata a occupare la sala stampa di Montecitorio per impedire un incontro con i giornalisti promosso da "pericolosi nazifascisti", Azione studentesca continua la sua campagna sullo stato di salute dell'istruzione in Italia. E a ricevere segnalazioni di episodi di docenti militanti che utilizzano la cattedra come il palco di un comizio, attraverso il questionario che ha fatto saltare i nervi alle opposizioni.

