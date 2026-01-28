ll mio prof ha strappato la foto di Meloni e mi ha chiamato fascio appeso Le risposte degli studenti al questionario di Azione studentesca

Un episodio ha acceso il dibattito tra gli studenti. Durante un questionario organizzato da Azione Studentesca, un ragazzo ha raccontato che il suo professore ha strappato la foto di Giorgia Meloni e gli ha rivolto insulti. La scena ha fatto discutere tra i giovani, che denunciano un clima teso e poco rispettoso in alcune scuole. La vicenda si aggiunge alle polemiche sui conflitti tra studenti e insegnanti, alimentando tensioni che si trascinano da tempo.

Dedicato a Pd, Avs, collettivi, antagonisti, centri sociali e sedicenti sentinelle democratiche. Altro che liste di proscrizioni della destra under 30 contro i prof di sinistra nei licei e alle università. È semmai drammaticamente vero il contrario. Professori che in aula fanno i predicatori di odio e di antifascismo, improvvisano lezioni contro la "dittatura" del governo Meloni, stracciano le immagini della premier, insultano la memoria di Charlie Kirk, affibbiano insufficienze per antipatia politica. In esclusiva le risposte al questionario di Azione studentesca. E lo dimostrano "nero su bianco" le testimonianze di giovani studenti interpellati dal questionario diffuso da A zione studentesca sulle condizioni dell'istruzione in Italia che il Secolo d'Italia ha visionato in esclusiva.

