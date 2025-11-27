Incendi sospetti processo Nerone Imputati davanti al giudice | Nessun legame con la mafia
Le dichiarazioni riecheggiano nell’aula del tribunale con il peso di una resa dei conti. Nel processo Nerone, che ha svelato un presunto sistema fondato su droga, usura ed estorsioni nel Nord del Varesotto, è il momento degli imputati. Uno dopo l’altro, prendono la parola per respingere ogni legame con i clan: "Io con le famiglie non c’entro niente", ripetono, cercando di staccarsi dall’ombra ingombrante delle cosche che, secondo la Procura, avrebbero alimentato minacce e affari illeciti dietro molti degli episodi contestati. L’impianto accusatorio è netto: cessioni di cocaina venduta come fosse un’attività ordinaria, debiti “aggiustati“ con pressioni e intimidazioni, richieste di denaro coperte dal timore evocato da cognomi legati alla ’ndrangheta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
