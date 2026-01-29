Probabili formazioni Parma Juve Bremer a rischio turnover In tre tornano dal primo minuto al Tardini

Questa sera al Tardini si gioca una partita importante tra Parma e Juventus. Bremer potrebbe essere risparmiato dal primo minuto, mentre tre giocatori della Juve tornano a disposizione e scenderanno in campo fin dall’inizio. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporteranno le formazioni e se i bianconeri riusciranno a portare a casa i tre punti.

. Vediamo che cosa filtra dalla Continassa. La Juventus ha completato il giro di boa nelle fredde acque di Montecarlo, ma non c'è tempo per riflettere. Non resta che proiettarsi verso l'ultimo, durissimo trittico di sfide di questo tour de force che ha visto i bianconeri scendere in campo ogni tre giorni dalla sconfitta contro il Cagliari. La gestione delle energie come mantra diventa imperativa per il prossimo incontro contro il Parma al Tardini, antipasto di una settimana di fuoco che prevede la trasferta di Bergamo con l'Atalanta per i quarti di Coppa Italia e la sfida all'Allianz contro la Lazio.

