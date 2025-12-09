Prima pagina Tuttosport | Entra Pulisic Milan primo Da 2-0 a 2-3 | la febbre viene al Toro

La prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 9 dicembre 2025, apre con l’analisi della recente sfida tra Torino e Milan, evidenziando l’ingresso di Pulisic e il sorpasso dei rossoneri con un risultato finale di 2-3, dopo essere stati sotto 2-0. La rassegna stampa si concentra sulle ultime news di calcio, mercato e aggiornamenti sui club italiani.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Entra Pulisic, Milan primo. Da 2-0 a 2-3: la febbre viene al Toro”

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #9dicembre: #Cina, surplus commerciale record. #Imprese, #affitti e #fisco: le novità della #manovra arrivano alla stretta finale. #Paramount rilancia: offerta per #WarnerBros (sullo sfondo c’è #Trump) #buon Vai su X

Buongiorno con la prima pagina de L’Arena di oggi, martedì 9 dicembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve" - La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo critico nei confronti della Juventus e della grande mole di soldi investita. Si legge su tuttomercatoweb.com