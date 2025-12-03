Prima pagina Tuttosport Shevchenko | Max Leao e Modric che bel Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Col vento in Coppa "Ucraina, il calcio terapia anti-guerra per i bambini" Mercato: l'ultimo fallimento di Cairo Gallo saluta. 16 anni con i più forti Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 3 dicembre Vai su X
Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de L'Eco di Bergamo di oggi Per gli aggiornamenti: www.ecodibergamo.it ️ Per la copia digitale del quotidiano: https://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/pageflip/swipe/ecodibergamo/20251203eco - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 0 | Shevchenko: “Allegri ti piace o non ti piace, Gattuso onesto. Sinner? L’ho sentito al telefono” - L’ex fuoriclasse del Milan oggi è il numero uno della federcalcio ucraina: “Facciamo di tutto perché i bambini non smettano di giocare malgrado la guerra” ... Scrive tuttosport.com
Shevchenko: "La mia Ucraina tra droni, missili e bambini che giocano a calcio" - Dopo una parentesi da allenatore, da gennaio 204 è presidente della federazione ucraina: "Lo sport come forma di terapia" ... Segnala msn.com