Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan Füllkrug va di fretta E Nkunku può partire
Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 23 dicembre 2025, si approfondiscono le ultime novità sul mercato del Milan. Füllkrug si muove con rapidità, mentre Nkunku potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Un quadro aggiornato sulle strategie di mercato e sulle trattative in corso, per comprendere le direzioni future della squadra rossonera.
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 23 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta”
Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Füllkrug al Milan: il 9 in più. Arriverà prima di Natale”
“LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 18/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; TORNEO OPEN LUMAPADEL: SAN SEVERO OSPITA UN EVENTO DI CARATURA NAZIONALE CON 5.000€ DI MONTEPREMI; Non la solita Cestistica e la Virtus Imola ne approfitta; VERITÀ * 17/12/2025.
Supercoppa dopo lo Scudetto, La Gazzetta dello Sport titola: "Napoli padrone" - Bologna dominato, decide una doppietta di David Neres, l'uomo al momento più ispirato di Antonio Conte e degli azzurri. tuttomercatoweb.com
La Gazzetta dello Sport: "Napoli padrone. Supercoppa dopo lo Scudetto" - Supercoppa dopo lo Scudetto", scrive così in prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, dedicando l'apertura al trionfo degli azzurri ... tuttonapoli.net
Supercoppa, oggi in campo Napoli e Milan. La Gazzetta dello Sport: "Un pieno di Super" - "Un pieno di Super" è il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport per presentare la Supercoppa Italiana. tuttomercatoweb.com
La prima pagina del giornale di oggi, 23 dicembre http://edicola.ilpiccolo.net/ - facebook.com facebook
#primapagina La nostra valorizza solo buone notizie, ogni giorno! Diffondi i nostri post, diffondiamo insieme positività! #22dicembre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.