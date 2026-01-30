Europa Roma agli ottavi | Genk o Bologna Zagabria o Brann possibili avversari

La Roma ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale dopo il pareggio 1-1 contro il Panathinaikos ad Atene. La squadra di Mourinho chiude il girone con il pass già in tasca e ora aspetta di scoprire chi saranno i prossimi avversari, tra Genk, Bologna, Zagabria o Brann.

La Roma centra l'obiettivo ad Atene e stacca il pass per gli ottavi di finale. L' 1-1 contro il Panathinaikos chiude il girone unico e certifica la qualificazione diretta dei giallorossi. Ora riflettori sul sorteggio di domani, che definirà l'avversaria agli ottavi. Il quadro è già delineato: la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà una delle vincenti dei playoff, con quattro possibilità complessive sul tavolo. Il percorso passerà da Genk-Bologna o Dinamo Zagabria-Brann. La Roma si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a un gol di Ziolkowski nella ripresa. La Roma strappa un punto di platino ad Atene e vola agli ottavi di Europa League. Bologna agli spareggi. La Roma conquista un punto importante in Grecia e si assicura il passaggio agli ottavi di Europa League. Serata dolce-amara per le italiane in Europa League. La Roma, grazie al pareggio per 1-1 in Grecia con il Panathinaikos, è riuscita a conquistare la qualificazione diretta agli ottavi. I giallorossi in inferiorità numerica contro il Panathinaikos dopo l'espulsione del centrale Mancini al 15', ma il polacco Ziolkowski pareggia il vantaggio di Taborda. La Roma soffre, gioca quasi tutta la partita con l'uomo in meno dopo il rosso a Mancini e poi la riprende nel finale con un gol da centravanti del difensore polacco.

