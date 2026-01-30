Prezzi dell’oro in flessione a 5.196 dollari ribasso del 4,07% su base giornaliera

Questa mattina l’oro ha perso molto valore. Dopo aver toccato livelli più alti, il prezzo è sceso a 5.196 dollari l’oncia, con un calo di oltre il 4%. La discesa è stata rapida e sostanziale, segnando un ribasso deciso rispetto alla giornata precedente.

L'oro ha registrato un netto calo nella seduta odierna, scendendo a 5.196 dollari l'oncia con una flessione del 4,07% rispetto alla chiusura precedente. Il ribasso, uno dei più marcati degli ultimi mesi, ha colto di sorpresa i mercati internazionali, che già da alcune settimane osservavano segnali di tensione nel settore metalli preziosi. Il calo è stato trainato da un rafforzamento del dollaro statunitense, che ha registrato un balzo significativo dopo i dati sull'inflazione americana più elevati del previsto, spingendo gli investitori a rivedere al rialzo le aspettative di alzata dei tassi da parte della Federal Reserve.

