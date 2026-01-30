Prevenzione incendi | l' intervento degli ingegneri della provincia di Pisa

Gli ingegneri della provincia di Pisa hanno avviato controlli più stringenti sulla prevenzione incendi, dopo la tragedia di Crans Montana. Le verifiche si concentrano sugli ambienti aperti al pubblico, per evitare che si ripeta una tragedia simile. I controlli sono aumentati nelle ultime settimane, e le autorità annunciano nuove misure di sicurezza per proteggere i cittadini.

La tragedia di Crans Montana è stato un evento drammatico che ha riproposto in modo prepotente la sicurezza degli ambienti aperti al pubblico. In questo contesto il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – ha emanato una Circolare (15 gennaio 2026) finalizzata a richiamare l’attenzione sul tema della prevenzione incendi, fornendo indicazioni per agevolare e chiarire le differenze tra la Valutazione del rischio incendio e la Gestione del rischio antincendio. La nuova Circolare approfondisce il tema, evidenziando in particolare le differenze normative e gestionali tra bar e ristoranti e locali di pubblico spettacolo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Gli ingegneri della provincia di Perugia si sono ritrovati a Gubbio per la tradizionale cena degli auguri di Natale, un momento di confronto e convivialità.

L’incidente di Capodanno a Crans-Montana evidenzia come i disastri siano spesso il risultato di problemi strutturali e mancate misure di prevenzione.

