I carabinieri del Ris in casa dell’amico di Tatiana Tramacere Dragos portato in caserma | È indagato Il fratelli di lei fuori in lacrime

I carabinieri del Ris sono entrati in casa di Dragos-Ioan Gheormescu. Il 30enne è l’ultima persona ad aver visto Tatatian Tramacere, prima che la 27enne scomparisse lo scorso 24 novembre a Nardò, In provincia di Lecce. Lo scopo dell’arrivo carabinieri del reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris è svolgere una perquisizione approfondita nella casa. Dragos-Ioan Gheormescu sarebbe il primo iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio. Il 30enne è stato portato in caserma al comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. All’esterno è arrivato il fratello di Tatiana, Vladimir Tramacere, che piange disperato. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

#Ladri travestiti da #carabinieri entrano in casa di un'anziana e le rubano l'oro. E' accaduto a #Gavirate - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, carabinieri Ris in casa Poggi - Reparto investigazioni speciali dei Carabinieri di Pavia è a casa Poggi con laser, scanner e droni. rainews.it scrive

Garlasco, nuovo sopralluogo dei Ris in casa Poggi: ecco cosa cercano - La Procura di Pavia: «Accertamenti tecnici con laser scanner, droni e rilievi fotografici». Come scrive panorama.it

Carabinieri Ris nella villetta di Garlasco con droni - I carabinieri del Ris, incaricati dalla Procura di Pavia, sono nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni. Secondo ansa.it

La mappa di tutte le impronte e i dubbi sulla traccia 33: cosa sappiamo sull’ispezione dei Ris a casa Poggi - Nella mattina di oggi 9 giugno i carabinieri del Ris di Cagliari e del Nucleo investigativo di Milano sono entrati nella villetta di Garlasco dove 18 anni fa è stata uccisa Chiara Poggi. Si legge su fanpage.it

Garlasco, Carabinieri del Ris nella villetta con laser scanner e droni - Prosegue il sopralluogo dei carabinieri del Ris nella villetta di Garlasco in cui il 13 agosto 2007 e' stata uccisa Chiara Poggi. Scrive notizie.tiscali.it