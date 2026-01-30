Conferenza estrema destra alla Camera opposizioni occupano sala stampa | evento annullato Casapound | Atto mafioso antifascismo malattia mentale

I deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera a Montecitorio e hanno occupato il luogo per bloccare una conferenza prevista alle 11:30. La riunione, organizzata dal leghista Domenico Furgiuele, doveva discutere di una proposta di legge sull’immigrazione e vedeva la partecipazione di rappresentanti di gruppi di estrema destra come CasaPound, Veneto Fronte Skinheads, Forza Nuova e Rete dei Patrioti. L’evento è stato immediatamente cancellato, mentre

I deputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno occupato questa mattina, venerdì, la sala stampa della Camera a Montecitorio, dove alle 11:30 era prevista una conferenza stampa sulla presentazione di una proposta di legge in tema di remigrazione organizzata dal leghista Domenico Furgiuele con la presenza di esponenti dell’estrema destra tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti (già Forza Nuova) e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Mentre era in corso una precedente conferenza stampa i parlamentari delle opposizioni si sono seduti e hanno occupato tutti i posti disponibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa e hanno cantato “Bella Ciao” per protestare contro la presenza di CasaPound.

La conferenza stampa sulla raccolta firme per una legge sulla Remigrazione, organizzata da un esponente della Lega e con rappresentanti di Casapound, si è trasformata in un caos.

