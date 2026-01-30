Camera conferenza stampa su Remigrazione con Casapound interrotta da opposizioni replica | Atto mafioso siamo liberi cittadini - VIDEO
La conferenza stampa sulla raccolta firme per una legge sulla Remigrazione, organizzata da un esponente della Lega e con rappresentanti di Casapound, si è trasformata in un caos. Le opposizioni hanno interrotto l’evento, accusando i presenti di provocazione. Casapound ha reagito, definendo l’interruzione un “atto mafioso” e ribadendo che sono cittadini liberi di esprimersi. La tensione è salita subito, con le forze dell’ordine che sono intervenute per tentare di riportare la calma.
La conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di legge sulla Remigrazione organizzata dal leghista Domenico Furgiuele e con ospiti gli esponenti di Casapound è stata interrotta dalle opposizioni La conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Remigrazione Conferenza
La Lega organizza una conferenza stampa sulla remigrazione con CasaPound e il Veneto Fronte Skinheads. La reazione del centrosinistra e la replica della Camera dei deputati
La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.
La conferenza stampa con Casapound alla Camera finisce nel caos e viene annullata. Le opposizioni occupano e intonano Bella Ciao – Il video
Ultime notizie su Remigrazione Conferenza
Argomenti discussi: Pagliarulo: Leggo con raccapriccio che il 30 gennaio si svolgerebbe alla Camera una conferenza stampa di esponenti di CasaPound per lanciare un’iniziativa sulla remigrazione. E’ uno sfregio alla natura antifascista della Repubblica; Conferenza stampa di estrema destra alla Camera, il presidente Fontana contro il suo compagno di partito della Lega: Inopportuno. Ma Furgiuele: Non sono fuorilegge; Camera, presidente Fontana critico su conferenza con Casapound: Inopportuna; Caso Furgiuele: l'estrema destra entra a Montecitorio, scoppia la protesta politica.
Alla Camera la conferenza organizzata dal deputato vannacciano Furgiuele con esponenti skihead e di CasaPound. Fontana: «Evento Inopportuno». Lui: «Nessun passo indietro». La tentazione scissionista di Vannacci terremota il partito del nord - facebook.com facebook
