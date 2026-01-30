Camera conferenza stampa su Remigrazione con Casapound interrotta da opposizioni replica | Atto mafioso siamo liberi cittadini - VIDEO

La conferenza stampa sulla raccolta firme per una legge sulla Remigrazione, organizzata da un esponente della Lega e con rappresentanti di Casapound, si è trasformata in un caos. Le opposizioni hanno interrotto l’evento, accusando i presenti di provocazione. Casapound ha reagito, definendo l’interruzione un “atto mafioso” e ribadendo che sono cittadini liberi di esprimersi. La tensione è salita subito, con le forze dell’ordine che sono intervenute per tentare di riportare la calma.

La Lega organizza una conferenza stampa sulla remigrazione con CasaPound e il Veneto Fronte Skinheads. La reazione del centrosinistra e la replica della Camera dei deputati

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

La conferenza stampa con Casapound alla Camera finisce nel caos e viene annullata. Le opposizioni occupano e intonano Bella Ciao – Il video

Alla Camera, la conferenza stampa prevista con i rappresentanti di Casapound è finita nel caos.

Argomenti discussi: Pagliarulo: Leggo con raccapriccio che il 30 gennaio si svolgerebbe alla Camera una conferenza stampa di esponenti di CasaPound per lanciare un’iniziativa sulla remigrazione. E’ uno sfregio alla natura antifascista della Repubblica; Conferenza stampa di estrema destra alla Camera, il presidente Fontana contro il suo compagno di partito della Lega: Inopportuno. Ma Furgiuele: Non sono fuorilegge; Camera, presidente Fontana critico su conferenza con Casapound: Inopportuna; Caso Furgiuele: l'estrema destra entra a Montecitorio, scoppia la protesta politica.

camera conferenza stampa suCamera, stop conferenze stampa di oggi. Salta quella su remigrazioneRoma, 30 gen. (askanews) – Per questioni di ordine pubblico tutte le conferenze stampa alla Camera dei deputati sono state annullate. Lo ha deciso la presidenza della Camera dopo l’occupazione dei g ... ildenaro.it

Annullata la conferenza sulla remigrazione promossa da Furgiuele. Alta tensione alla CameraPd, M5S e Avs occupano la sala stampa di Montecitorio. Il deputato calabrese della Lega: «Sono antidemocratici» ... corrieredellacalabria.it

