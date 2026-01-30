Camera conferenza stampa su Remigrazione con Casapound interrotta da opposizioni replica | Atto mafioso siamo liberi cittadini - VIDEO

La conferenza stampa sulla raccolta firme per una legge sulla Remigrazione, organizzata da un esponente della Lega e con rappresentanti di Casapound, si è trasformata in un caos. Le opposizioni hanno interrotto l’evento, accusando i presenti di provocazione. Casapound ha reagito, definendo l’interruzione un “atto mafioso” e ribadendo che sono cittadini liberi di esprimersi. La tensione è salita subito, con le forze dell’ordine che sono intervenute per tentare di riportare la calma.

