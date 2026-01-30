Presentazione del libro ' Non offendere'

Sabato 31 gennaio 2026, alle 17.30, si tiene alla Mondadori di Piazza Roma la presentazione del libro ‘Non offendere’ di Erica Donzella. L’autrice sarà presente per parlare del suo nuovo lavoro, che ha attirato l’attenzione di molti lettori. L’evento è aperto a tutti e promette di essere un’occasione interessante per scoprire di più sulla scrittura di Donzella.

Sabato 31 gennaio 2026, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma per la presentazione del libro 'Non offendere' di Erica Donzella. Dialogheranno con l'autrice Lorena Spampinato e Diana Anastasi. Ingresso libero.

