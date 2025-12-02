Made in Italy premio Alis consegnato a Lollobrigida

(Adnkronos) – Il premio Alis, è stato consegnato oggi al ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida dal presidente di Alis, associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, nel corso dell'assemblea di Alis. "Il suo impegno per la promozione del Made in Italy, la sovranità alimentare e la qualità produttiva – si legge nella motivazione del riconoscimento – . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

