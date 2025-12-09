Polizia Locale sei agenti piacentini premiati dal sindacato nazionale Diccap
Anche quest'anno al convegno nazionale della Polizia Locale, che si è svolto a Riccione, organizzato dal Diccap, sono stati premiati agenti del Comando di Polizia Locale di Piacenza e dell'Unione Valnure Valchero, per essersi distinti in azioni meritevoli nel corso del 2025.MEDAGLIA DI. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Blitz della Polizia Locale a Fuorigrotta per la partita tra Napoli e Juventus: https://fanpa.ge/8Sost - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale, «esempi in Italia». Premiati 10 agenti bergamaschi - Operano a Bergamo, Pontirolo, Dalmine, Martinengo e Grassobbio. Secondo ecodibergamo.it