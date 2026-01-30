Prefettura e Ars annullano il ricevimento per Sant' Agata | solidarietà a chi ha subito danni
Questa mattina, la Prefettura e l’Ars hanno deciso di annullare il ricevimento previsto a Palazzo Minoriti per le celebrazioni di Sant’Agata. La scelta arriva in segno di solidarietà e vicinanza alle zone siciliane colpite dalle recenti calamità. Nessun evento ufficiale si svolgerà, e le autorità preferiscono concentrare gli sforzi nel supporto ai territori danneggiati.
Nessun ricevimento a Palazzo Minoriti in occasione delle festività agatine in segno di solidarietà e vicinanza ai territori siciliani colpiti dalle recenti calamità. È quanto stabilito dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno e dal prefetto di Pietro Signoriello che hanno scelto di annullare, quest'anno, il tradizionale appuntamento del 5 febbraio nel complesso che accoglie la Prefettura e la sede catanese dell'Assemblea regionale siciliana. Il presidente Galvagno, come sempre, offrirà a Sant'Agata l'omaggio floreale durante la processione della patrona del 5 febbraio e prenderà parte a tutte iniziative liturgiche.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
