Prefettura e Ars annullano il ricevimento per Sant' Agata | solidarietà a chi ha subito danni

Nessun ricevimento a Palazzo Minoriti in occasione delle festività agatine in segno di solidarietà e vicinanza ai territori siciliani colpiti dalle recenti calamità. È quanto stabilito dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno e dal prefetto di Pietro Signoriello che hanno scelto di annullare, quest'anno, il tradizionale appuntamento del 5 febbraio nel complesso che accoglie la Prefettura e la sede catanese dell'Assemblea regionale siciliana. Il presidente Galvagno, come sempre, offrirà a Sant'Agata l'omaggio floreale durante la processione della patrona del 5 febbraio e prenderà parte a tutte iniziative liturgiche.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Comune di Catania ha deciso di non organizzare il ricevimento istituzionale per le celebrazioni di Sant'Agata il 3 febbraio, privilegiando il ritorno alla normalità dopo gli eventi causati dal ciclone Harry.

Il presidente Galvagno, come sempre, offrirà a Sant'Agata l’omaggio floreale durante la processione della Patrona di Catania del 5 febbraio e prenderà parte a tutte iniziative liturgiche. x.com