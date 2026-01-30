Predoni della notte in un’azienda Banda scoperta dai carabinieri ladro inseguito e preso nel canale

Un ladro ha tentato di svaligiare un’azienda nella zona industriale di Medicina, ma è stato sorpreso dai carabinieri prima di riuscire a fuggire con la refurtiva. I militari lo hanno inseguito e arrestato nel canale vicino, dove aveva cercato di nascondersi. L’uomo, scoperto mentre tentava di entrare, ha cercato di scappare ma è stato comunque catturato sul posto.

Tenta un furto nella zona industriale di Medicina, ma viene scoperto ed arrestato in flagranza di reato. I carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un trentenne, ora accusato del reato di tentato furto aggravato in concorso: con lui c'erano, infatti, altri due complici che sono riusciti per il momento a dileguarsi. Stando a quanto ricostruito dai militari i tre si sono introdotti, sere fa, all'interno del perimetro di un'azienda privata della zona industriale di Medicina, la Tfl Italia di Fossatone. Il gruppo, dopo aver forzato l'ingresso dell'azienda, si è prodigato ad armeggiare nelle cabine elettriche che servono l'intero complesso aziendale.

