Automobilista in fuga dopo un sinistro | inseguito e denunciato dai Carabinieri

Comunicato Stampa Elevate sanzioni, controlli su 203 veicoli e interventi dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita contro furti e truffe Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un’operazione straordinaria per incrementare . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Automobilista in fuga dopo un sinistro: inseguito e denunciato dai Carabinieri

