Catania tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino | l’intervento provvidenziale dei Carabinieri

A Catania, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente per impedire a una donna di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza della bambina. La vicenda è ora sotto approfondimento delle autorità, che stanno valutando le motivazioni e le eventuali azioni da intraprendere.

Una donna di Catania è stata bloccata dai Carabinieri mentre tentava di soffocare la figlioletta di cinque mesi con un cuscino. L’intervento provvidenziale è avvenuto domenica nella casa della famiglia dopo l’allarme lanciato con una telefonata dalla sorella della donna. Tutto è accaduto nell’abitazione di una famiglia proveniente dall’Asia meridionale che vive da anni a Catania, nel rione della Plaia. Nel primo pomeriggio, secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe avuto una reazione violenta, chiudendosi a chiave in camera da letto con la figlia piccola e minacciando di ucciderla. A quel punto una sorella minorenne della donna avrebbe chiamato il 112 per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Open.online

Una donna è stata fermata dai carabinieri mentre cercava di soffocare la propria figlia di cinque mesi. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, grazie alla pronta azione delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza familiare, garantendo la sicurezza dei minori e il supporto alle famiglie in difficoltà.

A Catania, una donna è stata fermata dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. La madre è stata affidata ai soccorritori del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove i medici hanno eseguito controlli, anche di natura psicologica, per valutare il suo stato di salute mentale.

